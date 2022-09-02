縮班｜新學年大減67班小一　屯門縮9班成重災區　37校僅開1班小一

【小學概覽2022/ 小一派位 / 升小一】適齡學童減少，兼遇疫情及移民潮，小學縮班潮惡化。教育局最新一份《小學概覽》顯示，2022/23學年全港官津小學將縮減67班小一，涉約1,675名學童，縮班重災區包括屯門、東區及黃大仙；此外有37間小學僅開辦一班小一，當中不少位於市區，若情況持續，恐墮入殺校高危名單。



《2022小學概覽》列出的511間官立及津貼小學中，新學年有62間小學縮減小一班數，合計縮班達67班（計及部分加開小一班數，則全港淨縮減46班）；按小學每班標準人數計算，規模可達1,675名學生。今年縮班情況亦較2021/22學年縮減62班、約涉及1,550名學生加劇，而兩年合計已縮減超過120班，或涉逾3,000名學生。

今年有5間小學更大減2班小一，包括筲箕灣官立小學、東華三院羅裕積小學、慈雲山聖文德天主教小學、基督教香港信義會深信學校、佛教中華康山學校。

設有跨境學童專區的屯門區，今年成為縮班重災區之首，共縮減9班小一。其次是東區縮減8班、黃大仙減7班。另外多個名校區，包括中西區、灣仔、九龍城等都無一幸免，分別都縮減4班小一。

新學年有37間小學僅開辦一班小一，較去年25間大增12間。今年除了部分位於離島、北區等鄉郊地區的村郊，另有約20間小學位於中西區、東區等市區，包括中西區聖嘉祿學校、聖公會聖馬太小學，灣仔區校網的北角官立小學（雲景道）、東區慈幼學校、啟基學校（港島）等。若非涉及遷校等因素，如未來收生情況無改善，恐會墮入殺校高危名單。