4年流失1542名資深中學教師　新晉教師比例增　呢幾區情況最嚴重

移民潮等因素下，2021/22年本港公營及直資學校流失逾4,000名教師創新高，中學資深教師流失尤其明顯，年資達十年或以上教師較四年前減少1,542人，所佔比例由71%降至64%，深水埗等區情況較嚴峻。有個別學校同期流失超過20名資深教師，教學團隊轉為由資歷較淺教師佔多數，年資只有0至4年的教師佔比高達七成，或易致斷層問題。



翻查《中學概覽》資料，本港2019/20學年年資10年或以上教師估算約18,935人，2020/21年度微升至逾1.9萬人，其後在移民潮等影響下開始下跌，至本學年減少至17,393人，四年間減少1,542人。另一邊廂，資歷較淺的教師人數急升，由四年前4,136人增至本學年6,680人，增幅逾六成。

資深教師佔整體教師團隊的比例由71%降至64%，相反年資較淺的教師比例則由15%升至25%。

部份學校情況較嚴峻，如深水埗區某中學四年間估算淨流失25名資深教師，佔比不足四成；另外沙田區某中學淨流失24名資深教師，佔比僅25%，年資0-4年教師比例卻高達72%，或易致斷層、青黃不接等問題。

分區比較，深水埗資深教師減幅最大，達13.7%，而南區、沙田、觀塘亦均錄逾一成跌幅。

就近年教師流失情況，教育局早前回覆立法會指，雖然2021/22學年教師流失率較往年高，學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師任教。而對於是否有制訂政策及措施挽留人才，局方表示，近年已推行不少措施支援學校發展，包括落實教師職位學位化、建立教師專業階梯等。另外由2022/23年起會為資助小學提供為期三年的聘任彈性安排，讓學校聘請持STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）相關科目學士學位而未有小學教育師資人士為STEAM教師等。