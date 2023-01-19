花紅雙糧｜本港公司料今年派1.9個月Bonus　這行業職級派6.2個月

每逢年尾或農曆年前，又到派花紅、出雙糧的重要時節！招聘網站JobsDB調查指，63%僱主於過去一年平均派1.6個月花紅，預計2023年平均會派1.9 個月花紅，按年增幅達18.8%。而不同行業或職級之中，以人力資源的高層花紅最「和味」，平均高達6.2個月人工！到底你所在行業今年有多大機會派花紅？平均會派多少？以下一一話你知！

另外，「01研數所」誠邀你填寫小問卷，以匿名方式分享你今收到多少花紅，更可即時了解其他人的情況，看看自己算高還是低！



⬇️⬇️先做小調查⬇️⬇️

疫情緩和加上與內地正式通關，本港經濟環境預期向好，不少打工仔都希望可收到多點花紅過肥年。JobsDB《2023年薪酬調查報告》以問卷方式訪問40個行業481間公司，預計本港公司平均花紅水平會由去年1.6個月升至1.9個月。不過花紅多少也有「階級」之分，高級管理層花紅最多，平均達2.4個月，最低的是一般職員，平均只有1.7個月。

比較不同行業職級，人力資源及獵頭行業的高層花紅最「和味」，平均高達6.2個月人工，相當於半年「唔駛做都有糧出」。但同樣是高層，教育培訓，以及服裝製衣業分別都只有1個月人工花紅，「貧富懸殊」明顯！

基層打工仔方面，餐飲、貨運物流、零售等行業花紅較豐厚，以前線職員為例，餐飲業平均有4.6個月花紅、貨運物流業平均有3.7個月、零售業平均有2.2個月。

至於哪些行業會有較高機會派花紅及雙糧？參考2022年紀錄，檢測及實驗室、珠寶鐘錶，以及廣告、公關及市場營銷業中，花紅及/或雙糧發放比率均達100%。其次是貿易、醫藥、保險等，分別均有八成以上公司有發放花紅及/或雙糧。整體而言，調查估計去年全港有63%公司有派花紅，74%公司有派花紅及/或雙糧。