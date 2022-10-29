調查指港人今明年人工實際增長1.6%　跑贏新加坡！亞洲最高是這國

又接近年底加人工的重要季節，國際人力資源顧問ECA International最新報告顯示，本港打工仔2022年薪酬平均名義增長達3.5%，預計明年將升至4%，而扣除通脹後，兩年實際增長均為1.6%，人工實際增長勝過新加坡。



報告指，今年本港僱員平均薪酬增幅達3.5%，遠高於2021年的2.5%，並預計2023年薪酬增幅將恢復至疫情前水平。此外，受惠於相對上較低的通脹率，本港2022年實際薪酬增長達1.6%，於亞太地區中排名前五，且遠高於新加坡，當地2022年的名義薪酬增長雖為3.8%，但因同期通脹率高達5.5%，令薪酬水平實際上倒退1.7%。

明年預測方面，ECA預計本港僱員2023年平均名義薪酬增幅將升至4.0%，而由於明年通脹率預計將從1.9%升至2.4%，薪酬實際增長估計仍維持於1.6%。至於新加坡2023年名義薪酬增長預計達4%，扣除通脹後的實際增長為1%，較本港為低。

亞太區內，今年實際薪酬增幅最高是內地（3.7%），至於明年將由印度以4.6%的實際薪酬增幅成為區內最高。全球方面，因受通脹影響，今年近八成的受訪國家及地區的實際薪酬呈現下降趨勢，預計2023亦只有約37%的受訪國家及地區將錄得實際薪酬增長，而亞太地區薪酬增長將領先全球。

統計方法：ECA「薪酬趨勢調查報告」統計68個國家及地區的數據，分析各地僱員現時及預期的薪酬增長。各地平均實際薪酬增計算方法為：預測平均名義工資百分比增長減去預測的通貨膨脹率。

