新年加價潮｜電費最多加45.6%跑贏人工　港鐵累計加幅勁過巴士

先看歷年累計加幅動畫⬇️⬇️⬇️

2023年民生服務收費「加風四起」，其中兩電已落實明年起加電費，中電及港燈分別按年勁加19.8%及45.6%，遠超打工仔人工加幅，而九巴、城巴、新巴、的士、天星小輪等亦先後申請加價，市民新一年支出勢增。「01研數所」整理2010年以來本港公共交通及水電煤歷年加幅，以下即看哪項加幅最驚人，市民每月開支增加多少，收入加幅累計跑輸幾多！



國際能源價格急升，中電和港燈落實明年加電費，按年加幅分別達19.8%及45.6%，創歷年新高。由2010年至2023年間，中電電費累計加幅高達73%，港燈累計加幅亦達63%；而本港住戶收入中位數2010年至2022年間累計僅增加53%，難以在明年追平電費加幅。

公共交通方面，港鐵由2020至2022年連續凍價三年，按可加可減機制，意味明年大有可能追回3.35%的延後加幅，假若明年算式得出加幅達1.5%，將至少加價4.85%，加幅驚人。現時的3.8%特別車費回贈優惠將於2023年1月31日屆滿，屆時若不延長優惠市民交通支出將增加不少。翻查2010年至今公共交通歷年加價，港鐵車費累計加幅31%，跑贏專營巴士。

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至於九巴、新巴、城巴等年內均已向政府提交加價申請，另外今年已經加價的市區的士業界早前再「追加」申請明年加價，而疫情下陷入經營危機的天星小輪亦計劃加價一倍。

比較各年加價次數和幅度，交通費方面，港鐵車費加價最頻密，不過每次加幅較巴士小；港鐵可加可減機制自2010年起生效，按各年通脹等指標調整收費，不過由於加價次數多而被戲稱為「有加無減機制」。相反，專營巴士加價需行政會議批准，近年加價次數較少，但每次加幅較高。

加價對市民荷包實際影響有多大？假設一名打工仔每日需乘搭公共交通工具過海上班，每月交通費增加逾百元（按名義價格計，下同）；若住在港島，則每月電費貴46元，排污費加價影響就較小，每月約增加3.8元，每月交通及水電開支合共增加逾180元。