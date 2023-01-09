通關首日僅5,046內地旅客入境　3陸路口岸南下配額使用率僅3.7%

【通關內地】商界普遍期望通關後內地旅客能帶旺本港經濟，不過通關首日暫未見往日的訪港人潮。據入境處公布，1月8日有5,046名內地旅客訪港，人數僅為疫情前每日接近12萬內地訪港旅客的4.2%。當中經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線三個陸路口岸入境的內客只有1,836人，僅為每日約5萬個南下名額的3.7%。



入境處公布，通關首日（1月8日）有5,046名內地訪客入境，較通關前一日的4,929人僅微升117人或2.4%。其中3,019人經機場入境，另有1,836人經三個陸路口岸入境，包括落馬洲支線934人、深圳灣825人、文錦渡77人。其餘191人經港珠澳大橋及海路入境。

內地旅客入境人潮不如預期，現時三個陸路口岸每日提供5萬個南下名額，惟1月8日實際入境本港的內地訪客只有1,836人，即配額使用率僅約3.7%。

疫情之前，內地旅客日均訪港人數達11.9萬人次，而1月8日通關首日入境內地訪客數目僅為疫情前水平的4.2%。

至於回顧疫情前內地入境旅客一年總人次，2019年達到4,378萬人，疫情下因出入境限制，2020年內地訪港旅客量即按年急跌超過九成，至271萬人次。2021年進一步減至6.6萬，至2022年回升至約31萬人次（截至當年11月數據）。