兔年｜超市賀年食品減價幅度小　曲奇、朱古力禮盒變相貴一成

農曆新年將至，今年市況回暖，但「年關」卻未必易過。「01研數所」比較大型超市多款賀年禮盒食品售價，發現距離過年只餘一星期，年貨減價幅度仍然有限，例如今年曲奇禮盒最多減價兩成或30元，遠不及去年高達七折或減價40元的折扣優惠。本文亦為讀者比較各款賀年曲奇糖果禮盒的最新售價，即看哪一款至抵買。



本文透過消費者委員會網上價格一覽通網站，比較16款熱門賀年食品於2023年1月9日及16日的售價，其中10款在過去一周減價（註：於至少一間超市），平均減幅達7.4%。相比之下，今年賀年食品減價幅度較去年低，同樣的16款商品於去年1月16日有13款減價，平均減價幅度達9.7%。

因減價幅度有限，今年不少貨品都較去年貴，例如丹麥藍罐牛油曲奇908克裝，今年1月16日最新減至106元，僅較前一周減價12.7元或10.7%，至於去年同日售價則可低至93.1元，按周減價39.4元或29.7%，即變相貴了12.9元或13.9%。另一款熱門禮品、金莎朱古力32粒裝金鑽禮盒最新低價為99元，而去年同日售價最低只需90.2元，變相貴了8.8元或9.8%。

整體比較方面，將16款年貨的最低價相加而成的「一籃子年貨售價」，去年價格為1105.4元，到今年微升8.8元或0.8%至1114.2元。

不過，也有部分貨品較去年抵買，例如武當波爾多紅酒750毫升裝，最新低價70元，而同一超市同款貨品去年過年前售價高達139元，差價達69元。另外請留意，部分年貨於不同超市的價格可相差不少，購物前記得格價！