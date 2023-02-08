求職市場復常？招聘廣告飆升五成　年輕職場新人平均9.3個月跳槽

本港社會逐步走向「復常」，求職市場亦轉趨活躍。JobsDB早前公布，2022年該平台整體招聘廣告數量較2020年上升53%，當中旅遊、航空服務及酒店業招聘數字增長尤其明顯。而後疫情時期打工仔轉工更為頻繁，18至22歲職場新人，平均工作9.3個月便會跳槽。



JobsDB指，2022年招聘廣告數字按年增長4.7%，需求最高的五類工種分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」。

本港自去年起陸續放寬入境檢疫安排，加上於今年初正式與內地通關，旅遊業可望復甦。去年JobsDB平台上旅遊相關行業招聘活動有明顯增長，其中「旅遊業／旅行社」招聘廣告按年增長46%，較2020年倍增。至於「航空服務業」招聘數字亦按年升36%，較2020年增幅逾六成。

求職市況回暖，打工仔更放心「跳槽」，侵機尋找更理想的發展機會。JobsDB指，去年打工仔就職年期中位數為21個月，按年縮短13%，即不足兩年便轉一次工。當中，18至25歲年輕人平均1.5年（17.5個月）就會轉工；而18至22歲的職場新鮮人最為誇張，平均工作僅9.3個月便會跳槽。

至於哪些求職關鍵詞最吸引打工仔？平台數據顯示，「靈活工作」、「Hybrid」（Hybrid Work，即混合工作制）、「遙距工作」及「在家工作」於2022年繼續是招聘廣告的熱門關鍵詞。當中以「在家工作」的搜尋量大幅領先，另外「Hybrid」搜尋量按年增幅高達156%。