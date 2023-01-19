大數據揭疫情關注度勁跌　網民轉談購物旅行　復常成熱爆關鍵詞

農曆新年將至，隨著本港政府逐步放寬防疫措施，近日不少主要官員亦提及復常相關字眼。疫情爆發至今近3年，究竟巿民是否已準備踏上復常之路？以下從社交媒體及討論區數據分析網民焦點，一看今年初的網上輿論趨勢。

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觀察過去兩年多的網上討論，包括Facebook、Instagram和討論區，明顯可見疫情相關的帖文數量隨疫情發展改變。截至1月17日，今年初的帖文聲量較過往兩年同期低，並呈下跌趨勢。

「復常」討論度上升 宣布放寬防疫創新高

2022年3月17日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同另外2名專家在報章撰文，促政府盡快公布復常計畫及路線圖，爭取在同年夏季復常，「復常」一詞開始被大眾討論。

其後，網民反覆討論「復常」，直至最近1個月，相關帖文聲量明顯上升，並在12月28日政府宣布放寬防疫抗疫措施當日，即撤銷「疫苗通行證」、部分社交距離措施、檢疫令等要求，「復常」的討論聲量達高峰。

社交媒體先「復常」 討論區仍較關注疫情

以下分析1月11日至17日與新年相關的網上帖文，合共1.4萬則主帖及15.7萬則回帖，結果顯示平台的關注點各異。

比較社交媒體和討論區的帖文，社交媒體上與新年相關的帖文熱度較高，最高是購物和拜年，疫情排第三。相反，討論區上疫情相關帖文熱度則排第一，其次是通關和復常，新年相關帖文排行較後。

相信造成以上差別的主要原因是來自商業帖文，按帖文數量比較，社交媒體上提及次數最多的首5個主題是購物、旅行、疫情、人流和拜年，當中包括多個新年相關廣告及宣傳。

至於討論區，網民焦點落在疫情、檢測、通關、購物、拜年等。疫情及防疫措施相關帖文數量排行較前，新年相關話題反而較後，可見仍有不少網民關注疫情。