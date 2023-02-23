預算案｜後疫情減派糖　增經常開支應對挑戰　但投入遠低於國際？

2023年《財政預算案》出爐，財政司司長陳茂波指，去年本港經濟受疫情打擊，政府收入大受影響，加上防疫紓困措施的龐大開支，財政赤字高達1,400億元，高出原來預算逾倍，派糖措施因而大縮水，包括消費券減至派5,000元，薪俸稅和個人入息課稅退稅上限降至6,000元。

疫情終於步入尾聲，非恆常的紓困支出減少後，更應持續關注對醫療、教育、社福等長遠公共政策的投放，以應對社會長遠挑戰。到底近年政府間公共經常開支的分布及增幅、對財政影響如何？



隨着疫情告一段落，政府今個財年大減「派糖」，非經常開支預算減少會由2022/23年預算的1190億元，減至693億元。

社會逐步走向復常，但仍要應對人口老化等長期挑戰，預計用於公共政策恆常運行的經常開支將持續增加，財政司長陳茂波指，2023/24年度經常開支將輕微上升3.3%至5602億元，醫療衞生、社會福利和教育三大民生範疇投放仍然龐大，合共達3294億元。

其中衞生經常開支由疫情前2018/19財年約725億元，增至2023/24年的1044億元，累積增44%（註：2022/23年衞生經常開支預算逾1200億元，當中涉及不少屬於經常賬目的防疫開支）。

預算案亦提到增加多項社會福利開支撥款，如部份低收入照顧者生活津貼恆常化、「長者社區照顧服務券試驗計劃」恆常化等，社福開支於2023/24年將升至超過1200億元，較2018/19年累積增長52.2%。至於教育經常開支將增至1040億元，5年間累積增長21.6%。

第五波疫情曝露公共醫療系統負擔過重、醫護人手長期不足的難題。2022/23年度衞生經常開支逾千億元，但比例上僅相當於同年GDP的4.3%，遠少於OECD經合組織成員平均水平9.6%（2021年，各地計算標或有不同）。

面對人口老化等挑戰，社會有聲音要求增加公共開支，但也有人憂慮政府不繼增加開支卻甚少開拓收入來源。預測疫情後公共開支相當於GDP的比例，2023/24年度更會高達26.7%。

疫情下多年錄得赤字，對於如何分析政府的財政狀況，陳茂波就認為不可只聚焦短期表現，而應該看整個經濟周期內的情況；又指出一些基於觀察短期表現而得出的結論，各有其局限，認為用經濟周期而非個別財政年度來衡量較為合適。