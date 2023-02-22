預算案2023｜退稅6000元增子女免稅額 即用01計稅機 計計你慳幾多

【財政預算案2023】新一份《財政預算案》今日（22日）公布，派糖較去年大縮水！當中包括電子消費券由派10,000元減至派5,000元，至於2022/23年度薪俸稅和個人入息課稅百分百退稅上限就降至6,000元，另會寬減2023/24年首兩季物業差餉，上限1,000元。

財政司司長陳茂波亦建議由2023/24財政年度起，將子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元。



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消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

新一份《財政預算案》紓困措施「大減糖」，電子消費券只派去年「半額」5,000元，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放。

稅項寬減方面，繼續百分百寬減2022/23年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限降至6,000元，預計全港190萬名納稅人受惠，有關扣減會2022/23課稅年度的最終應繳稅款反映。

民生紓困措施一覽：



1. 派5,000元消費券；

2. 寬減2022/23年的100%薪俸稅及個人入息課稅，上限6,000元；

3. 寬減2023/24年首兩季物業差餉，上限1,000元；

4. 政府亦會向每個合資格電力住戶，提供1000元電費補貼；

5. 向綜援戶發放等同半個月資助金額的津貼，在職家庭津貼會作相若安排；

6. 「公共交通費用補貼計劃」特別措施延長至今年10月，市民每月公共交通開支超出200元，仍可獲最多三分之一補貼，每月500元為上限；

7. 2023/24課稅年度增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時12萬元增至13萬元等等。

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首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」金額，再在下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。

