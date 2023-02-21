財政預算案2023｜赤字將逾千億？財爺年年估錯數！近年估錯有苦衷

【財政預算案2023／赤字】本屆政府上任後第一份《財政預算案》將於周三（2月22日）發表，財政司長陳茂波早前已明言，去年本港受疫情困擾，加上全球主要經濟體激進加息周期導致全球經濟放緩，警告赤字可能超過1,000億元，較他在《2022／23年度財政預算案》預計的563億元赤字大幅增加。

究竟1,000億元赤字是什麼概念？翻查資料，若赤字超過1,000億元，隨時會是1997年回歸後第二差的財政年度。



財政司長陳茂波以「橙色」作為今次《財政預算案》封面，寓意對香港未來充滿信心和期盼。（陳茂波網誌）

先看究竟千億赤字有多嚴重▼▼▼

其實1997年香港回歸後歷屆財政司長，都被指常常估錯數，包括預測赤字實際卻是有大額盈餘等，其中有一年的估算與實際收入相差逾千億元，距離極遠！不過自2020年起，本港一直正值疫情期間，政府需額外撥款抗疫，以及先後動用公帑推出保就業計劃、派發消費券等，導致政府開支比預期多，亦難以準確預計開支。

以下為前任或現任財政司長的曾蔭權、曾俊華、陳茂波、唐英年及梁錦松，大家猜一猜哪個估錯數情況嚴重▼▼▼

盈餘及赤字出現大幅落差原因眾多，例如地價收入高低等，多任財政司長都曾說，不能過份倚賴這些不穩定收入，去應付經常開支；近年本港經歷疫情，涉及額外抗疫和惠民措施，亦令政府預算與實際有較大差距。