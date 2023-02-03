下周一全面通關　網民關注出入境安排　呢位官員熱度勁過派機票

特首李家超今日（3日）宣布，香港與內地於下周一（6日）起全面通關，開放全部出入境口岸，不限人數限制，並取消出入境前核酸或其他檢測要求。李家超日前亦宣布啟動「你好，香港！」活動，吸引外地遊客來港，究竟香港網民怎看最新措施？哪項最受關注？

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近日通關的網上關注度上升，與通關相關的帖文增加最多，其次網民亦關注「你好，香港！」啟動禮、派機票和口罩令。

以下分析2月2日下午2時30分「你好，香港！」啟動禮後，直至2月3日下午5時正的網上帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共1674則主帖及2.2萬則回帖。

近兩日網民提及「旅客」和「李家超」最多次

在最近兩天，「旅客」和「李家超」兩詞被提及次數最多，其次有「口岸」、「入境」、「恢復」、「宣傳」、「核酸檢測」等詞。與通關相關的帖文中，最多網民提及「出入境」。

帖文熱度方面，與內地相關的帖文熱度最高，其次是李家超、機票、通關等主題。在討論區熱度最高的帖文中，有網民留言，「可以即日來回啦」、「終於可以上去揼骨打遊戲機」、「終於開始恢復如常啦」、「過關還要填健康申報表，玩殘老人家，準備排長龍」。

另外，網民亦討論日前「你好，香港！」啟動禮，表示「如何說好香港呢」、「希望可以吸引更加多嘅外國遊客訪港」、「來港行街唔買嘢又點先」、「有錢出遊嘅人一張機票吸引力不大，有無都無所謂」、「機票錢由納稅人出，但錢冇份袋」、「一日唔取消口罩令咪指意可以大幅吸引大批旅客!」、「多咗遊客，我哋更加要載口罩」。