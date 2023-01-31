調查：逾半市民冀放寬過關配額制　贊成鬆綁口罩令者竟是少數！

本港現已放寬大部分防疫及社交距離措施，與內地第一階段通關亦實施逾三星期，社會上不少人關注政府何時進一步放寬防疫，例如解除口罩令。有機構調查指，有四成七巿民不贊成放寬口罩，四成贊成。另外，約四成巿民認為通關對香港社會帶來正面影響，有近六成巿民冀增加或取消通關配額制度。



香港研究協會於1月16日至26日，訪問1,063名18歲或以上巿民，結果顯示有四成七巿民不贊成放寬口罩，四成贊成，反映巿民對應否放寬口罩令的正反意見相近。至於取消確診者強制隔離令方面，支持和反對意見佔比亦相若，各佔約四成。

整體而言，逾半巿民認為現行防疫措施鬆緊程度合適，認為過鬆或過緊的巿民則各有近兩成。

約四成巿民認為通關較多正面影響

香港與內地於農曆新年前已恢復免檢疫通關，調查指，近四成巿民認為通關對香港社會帶來的正面影響較多，逾兩成認為負面影響較多。

現時通關配額為每日5萬人，調查指有約三成人冀增加配額，另外近三成人冀取消配額制度，而希望減少配額的則有17%。

另一方面，調查亦訪問巿民對通脹的意見，逾半巿民認為未來三個月本地物價會上升。其中，近七成人指通脹對日常生活的負面影響大，比例較2022年6月調查時稍降。