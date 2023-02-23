港人慶祝生日預算$2000！受歡迎禮物名單、送禮公價一文看清

摰愛親朋生日送禮慶祝是常識吧？但送甚麼最得人歡心？預算多少最合適呢？生活易早前發布調查，指港人為至親慶祝生日開銷中位數達2,000元，而為寵物慶生的花費，竟高過為同事慶生！多數人都會送蛋糕給別人，但自己最想收到的卻是以下這類禮物！即看最受歡迎禮物排名、慶祝送禮公價一覽，有款禮物千萬不要送！



調查顯示，港人最重視生日，72%受訪者都表示會於生日時送禮，其次是聖誕節（58%）、母親節（42%）等。而男女重視誰的生日明顯不同，相比自己生日（55%），男士更重視另一半生日（72%）；女士普遍認為自己生日（77%）較另一半生日（63%）重要。

找到一份合對方心意的生日物禮並非易事，調查指近八成受訪者於選購過程中感到很苦惱。或許是為了避免麻煩，多數人都會選擇送生日蛋糕（66%）。

但生日主角最想收到甚麼禮物呢？調查顯示，最受歡迎生日禮物前三名分別是電子產品及相機（71%）、皮具（57%）及首飾（56%）。至於男士及女士最想收到的生日禮物亦略有不同，女士最想收到首飾（69%）、皮具（62%）等；男士則喜歡電子產品及相機（88%）、家具及家用電器（64%）等。

要留意的是手作、DIY工藝品未必是好選擇，男士或女士中表示不想收到的比例分別高達五至六成。此外有多達56%女性受訪者表示不想收花，反映送禮物要更有心思，了解壽星喜好。

朋友同事生日慶祝預算公價表

慶祝消費預算方面，如為自己、伴侶或父母慶祝生日，買禮物及食飯慶祝中位數各為1,000元，即合共每次花費共2,000元；如對象是朋友或親戚則各為500元，即合共花費1,000元慶祝生日。對於有小朋友的受訪者，為子女慶祝生日預算中位數高達3,000元。而港人為寵物慶生的預算亦不少，中位數達600元。

至於為同事慶祝生日最新公價，調查指買禮物或食飯慶祝的預算中位數均為300元，而買茶點小食等的花費中位數就約為200元。

調查另外發現有多達87%受訪者曾經忘記準備禮物送給別人，更有近兩成人「經常」或「時常」忘記。若是忘記了另一半的生日，更容易引起矛盾，調查發現婚前及婚後分別有75%及69%女士會因為另一半沒有為自己慶祝生日而感到生氣，而男士婚前及婚後分別也有42%及33%會生氣。

「港人送禮及慶祝習慣調查」由生活易於2022年9月以網上問卷訪問共2,047位受訪者，以了解港人送禮及慶祝的習慣與消費模。