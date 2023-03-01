疫情重創　私營院舍長者3.6萬人創10年新低　資助宿位輪候期大減

本港第五波疫情釀成逾6,000名院舍人士病逝，重創院舍業務。統計處最新數據顯示，2022年年中本港私營安老院院友人數35,800人，按年大減1,700人，其中以80歲或以上長者減少最明顯。雖然統計未指明人數減少構成，但估計當中涉及不少逝世院友，以及近年資助宿位增加、輪候時間減少等原因。



本港現時有700多間受《安老院條例》規管的院舍，當中604間為私營安老院。統計處早前發布《2022年居住在私營安老院人士的概況》，私營安老院院友人數近年持續減少，由疫情前2019年的39,500人降至35,800人，累計減少3,700人，其中以2021年中至2022年中期間減少1,700人最多。

不同年齡方面，比較2020及2022年人數，以80或以上院友減少最明顯，80-84歲減少900人，85歲或以上減少1,600人。（註：2021年無公布分年齡數據）

然而，統計並無具體列出人數減少的流向，年長院友減幅較大的原因除了病逝，還包括遷離、自然離世等，而近年政府增加資助宿位、社區安老照顧服務、更多人透過廣東計劃及福建計劃移居內地等，同樣會令院友人數減少。

至於資助宿位的輪候人數亦大幅減少，由2020年4月約3.3萬人輪候護理安老宿位、約6,900人輪候照顧程較高的護養院宿位，即合共約3.9萬輪候人數；至2023年1月減至約1.5萬人輪候護理安老宿位、約3,100人輪候護養宿位，合共約1.8萬輪候人數。

輪候時間同樣明顯示縮短，其中護理宿位綜合平均輪候時間由2020年初約21個月縮減至今年1月的16個月，於2022年4月更一度跌至2018年3月以來最低的14個月，而護養宿位平均輪候時間就由9個月縮短至最新5個月。