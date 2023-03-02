日本旅館100選一文看清　必訂Top10超靚！附溫泉餐飲地址交通詳情

【日本旅行 / 日本溫泉酒店 / 前100排名】日本一直是港人最愛的旅遊目的地之一，隨着疫情後兩地於今年初通關，加上當地由3月1日起撤銷本港客機「限降令」，不少港人都蠢蠢欲動再去日本旅行！今年的「日本旅館100選」早前出爐，按餐飲、設施、接待等標準對當地逾4萬間酒店及旅館評分，本年度綜合評價最高分是位於石川縣的加賀屋、第2名是福島縣八幡屋、第3名是岐阜縣水明館。



本文整理上榜酒店全名單，以及2022年所有上榜酒店的介紹、詳細地址、前往方式、溫泉設施、溫泉水質素、餐飲、接送服務及付款方式等，助讀者選擇心水酒店。

🏆2023年綜合評分Top 10🏆



🍱2023年餐飲評分Top 10🍱



🗻2023年日本旅館100選全名單🗻



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