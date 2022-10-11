日本開關｜47都道府縣魅力排名　這地方勝東京大阪　旅遊美食首選

【日本自由行 / 日本旅行】日本終於開關，不過當地旅遊熱點眾多，該去哪裏好呢？日本民間智庫「品牌綜合研究所」早前發表新一份地區品牌調查，北海道擊敗東京、京都、大阪等成為最具魅力地區，在觀光、食品、產品知名度等方面更優勝，只有這一方面稍輸東京。



計劃到日本旅遊卻未有心水目的地？不妨參考由日本人選出的心水排名。日本2022年地區品牌調查顯示，北海道連續14年成為最具吸引力的地區（註：都道府縣比較），而第二至四位分別是京都、沖繩、東京及大阪。

北海道在包括整體魅力、觀光、食品及產品吸引力均排名第一，僅居住方面輸給首都東京。觀光方面得分較高的還有京都及沖繩，至於食品知名度較高的就還有大阪、沖繩及青森等。

而比較日本約1000個市區町村，首五名為北海道札幌市、京都市、北海道函館市、神奈川縣橫濱市及北海道小樽市。前五位中，北海道的城市已佔三個席位，當中札幌更在觀光及食品兩方面都排在榜首，可謂旅遊首選。

這項調查於6月22日至7月4日，以網上問卷形式訪問34,768名20歲至70多歲的日本消費者，得出當地47個都道府縣及1,000個市區町村的吸引力排名。

