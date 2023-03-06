ChatGPT掀全球熱潮　美國逾900機構應用OpenAI　教育界多到咁！

美國人工智能（AI）公司OpenAI開發人工智能聊天機械人程式ChatGPT，推出兩個月內全球註冊活躍用戶達1億人，成全城熱話。究竟現時全球哪地最多人關注？各界對人工智能科技應用有甚麼取態？



根據Google搜尋趨勢，ChatGPT自去年11月30日推出後，全球搜尋量持續上升，熱潮於今年2月份蔓延至香港，在港搜尋量一度飆升。

雖然ChatGPT現時未支援中國地區用戶，但在全球國家或地區中，中國內地的相關搜尋熱門程度最高（註：為相關查詢量佔當地總查詢量的比例），其次是新加坡，香港排第6。網頁流量方面，今年1月份到訪ChatGPT網站的美國用戶最多，佔整體流量約15%，其次有印度、法國、德國、英國等，佔3.5%至7%。

人工智能或將大大影響人類生活，國際巿場調查公司益普索（Ipsos）早在2021年進行調查，當時約35%受訪者認為人工智能將於未來3至5年改變教育範疇，比例最高。其次，分別都有超過30%人認為治安、就業、購物將受影響。

OpenAI旗下亦有文本生成圖像系統及自動語音辨識系統，有調查指，截至今年1月，美國有逾900間機構有於業務流程中應用OpenAI系統，其中最多是科技界公司，佔27%，其次有約23%屬教育界，達209間。

本地教育界方面，香港大學於2月17日向師生致函，表明校内禁止使用ChatGPT或其他人工智能工具上課、做功課或考試；科技大學則於3月2日去信教職員，表示容許學生有限度使用ChatGPT，交由教師自行決定會否限制學生。