IG廣告榜2022│MIRROR僅1人打入三甲　Anson Lo拋離姜濤咁多？

人氣男團MIRROR以及成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）等近年成為廣告商的寵兒，不過有市場研究公司統計發現，2022年本地名人Instagram廣告排名中，MIRROR只有一名成員打入前三名，而全年最「吸金」的藝人是這位天后！



市場研究公司admanGo早前公布2022年IG品牌內容廣告銷售額最高KOL十大排名，其中MIRROR或受去年紅館演唱會意外後暫停活動影響，僅三名成員打入十大，包括第3名盧瀚霆、第6名姜濤及第7名呂爵安（Edan）。翻查資料，演唱會前的第2季排名中，盧瀚霆曾高踞榜首，而姜濤及呂爵安亦分別排第4、5位。而在演唱會意外發生後的第3季，三人排即見下跌。

榜首位置由天后級人馬鄭秀文（Sammi）奪得，第2名是「軒公」張敬軒。完整上榜名單為：第1名鄭秀文（Sammi）、第2名張敬軒、第3名盧瀚霆（Anson Lo）、第4名倪晨曦、第5名陳凱琳、第6名姜濤、第7名呂爵安（Edan）、第8名王丹妮、第9名容祖兒（Joey）以及第10名黃宜正（阿正）。