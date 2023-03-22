Google AI分析疫後消費新趨勢　助Klook掌握旅遊業復常先機

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近日引起廣泛討論，Google日前亦開放同類工具Bard予特定用戶測試使用。Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael Yue）早前接受《香港01》訪問，剖析本港搜尋及消費市場最新趨勢，亦談到Google於人工智能上的探索。他表示，Google一直積極投資AI領域，AI應用亦內嵌（built-in）於不同產品中，此外團隊亦重視用戶體驗，以確保產品能提供最合適的服務。

Google是搜尋服務最大供應商。余名德指，全球每天都會出現新的搜尋詞彙，Google八成廣告客戶都有使用自動化工具來了解市場所需。當中旅遊電商平台Klook就利用Google雲端平台等工具，於疫情下成功拓展Staycation（宅度假）及酒店市場，更於後疫情時期洞察市場先機，搶先開拓新產品。



Google香港銷售及營運總經理余名德（右）、Klook營銷技術及產品副總裁高揚。（陳嘉慧攝）

消費市場搜尋關鍵字：心靈探索、格價、尋找樂趣

余名德介紹，從2022年的Google香港年度搜尋中可看到三大趨勢，首先是消費者對心靈探索類資訊十分感興趣，有關心靈健康的搜尋量上升20%，其次是消費者更加重視商品是否物有所值，而數年疫情令大家無法隨心旅遊，消費者轉而尋找其他樂趣，例如購買一些可負擔的小禮物獎勵自己，他認為這些發現都有助商戶規劃最新產品及業務。

踏入後疫情時期，余名德指出，其中一個明顯變化，是近日旅遊相關搜尋已恢復至疫情前水平，有關各地文化、旅遊保險的查詢亦顯著上升。旅遊地點方面，日本搜尋量按年急升90%，而最近3個月關於台灣自由行的搜尋亦大幅增加200%。

Google：搜尋、Gmail、YouTube等均應用到AI

近日ChatGPT引起廣泛討論，更有評論指類似工具會成為搜尋市場競爭者之一。對於AI應用，余名德表示，Google過去十多年一直致力發展AI領域，而事實上現時於搜尋、Gmail、YouTube等工具中，均有內嵌的AI應用，此外Google亦十分重視用戶體驗，以確保產品及AI驅動方案能提供最合適的服務。

余名德指出，近日有關旅遊的搜尋已恢復至疫情前水平，對於各地文化、旅遊保險等的查詢亦顯著上升。（陳嘉慧攝）

ChatGPT掀起熱潮，但營利模式尚待發掘，而Google優勢之一，在於其已佔據大部分搜尋市場份額，掌握海量數據。余表示，全球每天都會出現新的搜尋詞彙，搜尋市場仍不斷發展，而為了於數據中洞悉及預測消費者需求，Google有達八成廣告客戶都使用自動化工具，如「廣泛配對（Broad Match）」及「最高成效廣告系列（Performance Max）」等，來進行分析，以及制定相應策略。

旅遊電商平台Klook營銷及產品副總裁高揚（Yang Gao）分享指，搜尋流量十分重要，因此團隊一直致力利用科技分析數據，包括透過Google雲端平台，大規模分析潛在客戶會使用的搜索關鍵詞，以及所指向的旅遊需求。

Klook以自動化工具分析預測旅遊市場趨勢

高揚續說，除了重點搜尋字眼，Klook亦希望採用更多「長尾搜尋」等，以了解用戶更細緻的行程需要，「尤其是我們正在拓展汽車租賃市場，理解客戶真正需求非常重要。」但由於當中牽涉大量有關產品、路線、附加服務等的描述文字，難以人工逐條分析，因此Klook亦利用Google的自然語言處理工具，以助大規模提煉文字資訊。（註：「長尾搜尋」指用戶於搜尋字眼上添加細節資訊，例如在「日本旅遊」之上加入「3月 賞櫻」等描述。）

高揚表示，現時用戶可能會考慮一兩個星期才決定預訂行程，同時日本、台灣、泰國等地點的搜尋量都明顯上升，類似資訊都有助Klook迅速調整產品及業務。（陳嘉慧攝）

疫情下旅遊業雖受重創，但原本主打特色旅遊路線的Klook，就成功利用Google搜尋提升品牌形象，更透過Staycation浪潮順勢打入酒店市場。至於如何把握疫後旅遊業復甦先機，高揚就分享指，Klook利用Google分析（Google Analytics）了解用戶點擊率及轉換率，其中疫情時因本地住宿較為熱門，用戶傾向於一兩天內就會決定是否預訂酒店，但現時用戶就會考慮一至兩個星期才下決定，同時日本、台灣、泰國等地點的查詢都明顯上升，而類似資訊都有助Klook迅速調整產品及業務。