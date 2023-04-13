爆買！港成日本肉類、雞蛋、即食麵最大出口地　港人胃口大到咁？

日本食品向來深受港人歡迎，2022年香港繼續成為當地農林水產第二大出口地！據日本農林水產省統計，去年本港從當地入口貨值超過120億港元，更是日本肉類、雞蛋、米、即食麵、鮮果、加工水產等30種食品的最大海外市場。以下即看「爆買」食品全名單，到底港人胃口有多大？



2022年本港進口接近14億港元的日本蓄牧業產品，佔當地出口量逾18%，成為最大出口市場，當中包括約7億港元肉類及肉類加工製品。另外本港亦是日本農產及水產的第二大海外市場，進口貨值佔比分別達14%及19%。

日本燒肉、壽喜燒、涮涮鍋等近年大受港人歡迎，統計顯示，香港去年是日本豬肉、雞肉，以及多種加工肉類的第一大出口地，所佔份額均達七成以上，僅牛肉進口額僅次於美國。另外本港去年由日本輸入逾2.8萬噸雞蛋，估計超過4億隻，佔當地逾九成出口量。不過今年日本受禽流感影響，令雞蛋出口大減、價格急升，市民也許要忍忍口。

市民一向熱衷到日本旅行，疫情下只好留港「暴食」進口日本食品以解「思鄉病」。而市民對當地水果似乎情有獨鍾，本港去年入口大量日本水果，包括士多啤梨、葡萄、桃、蜜瓜等，穩奪多個進口量冠軍。此外本港由日本進口米、即食麵、糖果等的貨值，亦大幅拋離其他地區。

水產方面，本港亦位列日本吞拿魚、蝦、蟹、魚翅的輸出地三甲，並且是多款加工海產如扇貝、鮑魚、海參的主要出口市場。而本港從日本進口的多種農林水產中，金額最高原來是珍珠，去年合計超過13億港元。

但港人胃口真的這麼大嗎？事實上，香港作為轉口港，每年從外地進口的貨品中，均有不少會再轉口至其他市場。統計處數據顯示，2022年本港從日本進口的貨物中，推算有超過八成是轉口貨，僅約17%流向本地市場。不過統計處數據未細分貨物種類，因此未能具體比較不同食品的轉口比例。

2022年香港繼續是日本農林水產第二大出口地。（資料圖片）

貿發局2022年一份資料亦指出，本港每年出口大量食品至內地，當中逾九成來自歐美、亞洲等產地，經香港轉口至內地。