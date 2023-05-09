假期缺乏指數2023│逾六成港人嫌假期唔夠　請假日數竟排全球第二

網上旅遊社Expedia發布2023年《假期缺乏研究報告》，指「假期缺乏指數」自疫情以來回升，逾六成港人認為自己沒有足夠假期。疫後港人旅遊意欲急增，調查更發現八成港人已預訂2023年的旅程，較全球水平高。即看最新港人旅遊情況！



報告指，2022年香港人假期缺乏指數回升，63%受訪者認為自己沒有足夠假期，較2021年上升15個百分點，2023年則稍跌回61%。同時，全球假期缺乏指數則達62%，較2021及2022年稍增4個百分點。

香港人的請假日數排全球第二，2022年平均申領25.5日，超過獲分配的21.5日。第一是日本，申領26日假期，同樣較獲分配的22日多。至於德國、法國、英國等地的獲分配假期達26日，但當地人請假日數則較少。

港人旅遊意欲高，八成人已預訂了2023年的旅程，其中近四分一計劃了長假旅程，約兩成計劃在服務升級方面花費更多，例如選擇更大的房間或乘坐商務艙。

打工仔渴望假期，全球逾八成僱員希望實行四天工作制。按國家或地區比較，香港有逾93%受訪者表示希望有四天工作，比例是全球最高。其次是墨西哥、澳洲、新加坡等地，介乎83%至85%。