鼠患｜食環署去年滅鼠7.7萬隻　每隻成本高達$1萬　九龍呢區重災

鼠患問題近年引起關注，環境及生態局早前書面回覆立法會特別財委會，披露2022年食環署一共處理逾7.7萬隻老鼠（包括收集死鼠及捕獲活鼠），按年急增逾萬隻或15%；而2022／23年度政府用於防治蟲鼠的預算達7.96億元，粗略估算平均每隻成本達10,337元！到底哪區鼠患問題最嚴重？政府鼠患防治成效又是如何？



「鼠患大區」是油尖旺，去年共處理逾1.3萬隻老鼠。其次是深水埗及觀塘，去年分別清理9,974隻及5,816隻老鼠。而南區（1,401隻）、西貢（1,540隻）則是全港鼠隻清理數量較少的地區。

政府近年大力治理鼠患問題，防治蟲鼠預算由2018／19年度6.37億元，升至2022/23年度7.96億元。（食環署網站圖片）

政府近年大力治理鼠患問題，防治蟲鼠預算由2018／19年度6.37億元，升至2022／23年度7.96億元，以2022年全港處理77,232隻老鼠作粗略比較，平均每隻成本約10,307元（註：估算僅作參考）。2022年相關人手編制包括745名公務員及2,199名外判服務員工，全年在建築物放置有毒鼠餌113,083次，使用捕鼠器78,148次。

治理成效方面，食環署「鼠患參考指數」顯示，2022年全港鼠患參考指數為3.3%，較2021年的3.1%上升兩個百分點。分區比較，2021年的鼠患重災區如油尖旺、深水埗、大埔等，指數至2022年均見明顯下降。然而，部分指數原屬較低水平的地區，如離島、南區、北區等，鼠患參考指數均見上升。

註：鼠患參考指數是指被老鼠咬囓的誘餌數目佔該監察地點收回之誘餌數目的百分比。



投訴數字則可反映市民對鼠患的切身感受，2022年全港鼠患投訴共10,763宗，較2021年的11,102宗減少339宗或3%。多數地區的投訴量均下降，而油尖旺、深水埗、葵青等地區卻明顯上升。