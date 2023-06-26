李家超上任首年網絡關鍵字：美國、廣告上榜？　一類政策最吸Like

特首李家超即將上任一周年，這一年間本港經歷疫後復常，社會氣氛及經濟環境逐漸改善；疫情過後李家超與其班子積極推動多項民生政策，而市民對這些政策的政評價如何？「01研數所」透過分析社交媒體數據，發現防寬防疫，以及施政報告發布多項新政時，最能吸引好評。至於近期港府密集式推進輸入外勞、區議會改組等政策，亦帶動網絡討論回升。以下即看新政府上任首年網絡民情，回顧哪類政策最受關注、哪些事件最多討論。

本文分析由源大數據提供技術及數據支援



網絡關鍵字：市民、美國、廣告

分析涵蓋2022年7月1日至2023年6月16日期間，社交媒體及討論區上提及李家超的帖文內容，當中出現次數最多的關鍵字包括「市民」、「美國」、「廣告」等。翻閱討論內容，與「美國」相關的帖文，多數是網民批評美國眾議院前議長佩洛西訪台；至於提及「廣告」的討論，則大多是呼籲市民提防一則偽冒李家超訪談的詐騙廣告。而從各月網絡關鍵詞中，亦可看出網民關注焦點亦逐漸由防疫抗疫，轉為更廣泛的政策討論。

疫情期間（截至今年2月底），李家超相關帖文網絡熱度更高：每當政府調整防疫政策，例如宣布取消安心出行、疫苗通行證等，均是熱門話題，而去年11月李家超出值亞太經濟合作會議（APEC）返港後確診，亦有不少討論。至於全年討論熱度高峰，則是去年10月19日李家超發表施政報告當日。

及至今年3月疫情退卻後，提及李家超的帖文熱度值稍降，直至近日才出現個別討論高峰，包括5月23日李家超於見記者時評論國泰機組人員涉歧視乘客、「2元乘車優惠」濫用情況等，以及他對鑽石山斬人案發表聲明等。此外，政府由5月下旬起陸續落實輸入外勞、推進區議會改革等，也帶動網絡熱度值上升。

慶回歸活動：康文署設施、餐飲、交通免費



社會氣氛改善 正面討論增加

新政府就任首年，本港逐步復常，社會氣氛改善。香港民意研究所調查亦顯示，李家超民望亦逐步提升，至今年2月更升至59.2分，創5年多來新高，其後稍見回落。網絡方面，利用人工智能文本情感分析技術，將帖文分為「正面」、「中立」及「負面」三種。分析顯示，統計期內網絡提及李家超的帖文中，正面內容佔多數（比例達48%），其中在2022年10月、2022年12月及2023年1月的正面比例最高，這些月份多為公布新政策及措施的時期，如施政報告、防寬防疫等。

至於在2022年8月及2023年5月，帖文負面內容比例則較高，這兩個月分別都發生爭議性事件，包括去年8月佩洛西訪台、今年5月國泰機組人員涉歧視乘客風波等。值得注意的是，這類事件本身就容易引起持不同看法的網民對罵，因此負面內容多為針對事件的評論，而非與李家超有關。

疫情、經濟議題熱度高

本屆政府著重公關工作，包括李家超專頁亦不時發帖文解說新政策，而網絡對不同政策的反應又是如何？整體而言，疫情和經濟兩大範疇的熱度最高，另外教育、醫療、社福等民生政策亦有較多討論。

網絡上表情符號是最常用的互動方式，比較網民對政策的表情回應，可發現「讚好」比例最高，其次是「哈哈」。需留意的是，「讚好」除了表示好評，也可來表達對主帖內容的認同，而部分平台如Instagram上，僅提供「讚好」一種表情符號，故「讚好」量一般會較多。此外，社交媒體上輕鬆有趣的話題本就最能吸引互動，因此「哈哈」回應量亦會較多。

「嬲嬲」或更能反映網絡對議題的觀感，數據顯示，過去一年社福議題最易「吸嬲」，關注焦點包括「2蚊車」政策、照顧者倫常慘劇、精神健康支援不足等。

註1：文中分析涵蓋2022年7月1日至2023年6月16日，於Facebook、Instagram及討論區上提及「李家超」、「特首」相關的討論帖文，包括傳媒、意見領袖發布所內容，以及網民評論等，合計約4.1萬則主帖及約89萬則回帖。



註2：數據只反映仍然較常使用社交媒體發表意見的網民的看法。

