2元乘車擴至60歲後撥款倍增　日均客次逾200萬　港鐵獲款增2倍！

近日不少人關注「2元乘車優惠」計劃或對政府庫房帶來長遠負擔，引起各界討論。計劃至今推行逾十年，優惠資助長者及合資格殘疾人士以每程2元的優惠票價乘公共交通工具外出，政府於2022年起更將受惠範圍擴大至60至64歲長者。以下5張圖一覧計劃涉及的開支及受惠對象數據。



政府自2012年起推行「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，讓65歲或以上的長者及合資格殘疾人士以每程2元的票價乘車，直至2022年2月27日起，時任特首林鄭月娥將合資格年齡降至60歲，受惠人數增加。根據財政預算，2021至22年度計劃的財政撥款為14億元，2022至23年度修訂預算達30億元，較上一年度增逾倍，至2023至24年度預計將增至逾67億元。

計劃用意是鼓勵長者和殘疾人士多外出、融入社區。2022年政府錄得日均209.6萬長者及殘疾人次享用優惠，較2021年約140.6萬人次增五成，今年財政預算案則預料2023年將達235.6萬人次。

單計長者，由於長者合資格範圍擴大，2021年共有124.7萬人次享用優惠，2022年有195萬人次，上升56%。

與長者人口比較，近五年享用優惠的長者人次平均約為合資格長者的85%，其中，2020年相關比例大跌至69.5%，相信主因是疫情期間長者減少外出，翌年稍回升13個百份點至約83.4%，直至2022年才回升至88%，達2018年水平。

根據勞工及福利局今個月初書面回覆立法會提問，專營巴士所佔的「二元乘車優惠」款項最多，約11.9億元（38.6%），其次是港鐵，為11.7億元（37.8%）。

比較專營巴士和港鐵獲退還的款項變化，港鐵2022至23年度獲退還約11.7億元，較2021至22年度增兩倍，而同期的專營巴士款項則增約一倍，雖然巴士獲退還的實際金額最多，但升幅相對港鐵較少。