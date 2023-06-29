李家超上任首年勤落區　最常在這區打卡　常Po美食照分享工作日常

特首李家超即將上任一周年，主打貼地親民形象的他經常落區探訪基層、參與不同活動，亦不時於社交平台上「打卡」分享日常點滴。疫情過後各地通關，李家超亦多次到訪內地城市，並出訪泰國以及中東地區，簽訂多項合作協議。以下透過特首社交平台發文，看看特首上任首年到訪地點、曾出席活動及品嚐美食等，以及到底哪區是特首最常到訪打卡地區？



「01研數所」分析李家超上任後首年，其官方Facebook的帖文了解其工作動向，因此分析不包括他出席但沒有上載Facebook的活動。李家超上任首年後不時落區，其中為更了解基層生活及住屋情況，他上任後首月，即到訪深水埗探望劏房家庭，另外亦於2023年農曆新年前，到訪青衣長亨邨探望獨居長者。

而隨着疫情減退，本港陸續復辦多項大型活動，李家超亦常常親身支持，例如到場觀看香港國際七人欖球賽、主持渣打香港馬拉松起步禮、為香港單車節頒獎等，亦會與市民一同歡渡佳節，如在除夕夜到尖沙咀海旁與市民一起迎接新一年、到維園行花市等。

李家超不時落區視察民生民情：



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據李家超Facebook專頁帖文，去年他到訪最多的地區包括灣仔區、油尖旺區，這兩區內都不時舉行大型盛事活動。

本港與內地恢復通關後，李家超亦有多個內地行程，包括到北京述職及列席人大會議、大灣區內地城市訪問團、到海口出席博鰲亞洲論壇2023、訪團重慶等，促進與內地城市的交流合作。外訪方面，李家超亦先後到訪泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，以及出訪沙特阿拉伯及阿聯酋簽訂多份合作文件。

李家超上任首年所到訪內地及外地城市：



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李家超形象親民，他除了會在Facebook專頁上解說各項政策，亦會不時分享日常點滴。例如初上任時分享太太為他所準備的愛心午餐的照片、訪問重慶時「打卡」分享品嚐當地麻辣火鍋等。另外，原來李家超也是榴槤愛好者，他於博鰲亞洲論壇行程中品嚐到榴槤，亦不忘發帖分享。

李家超Facebook美食帖文

至於在不同節日，李家超亦時常發文祝福市民佳節愉快。而本屆政府大力推動體育普及化，特首亦不時分享體育運動日常，如參與立法會議員與政府官員足球友誼賽，在灣仔海濱長廊緩步跑等。

節日：



體育運動：

