小紅書推香港特色打卡點　麥當勞道、校服上榜　網絡怎看這熱潮

自兩地通關後，內地來港旅客漸增，內地常用的社交平台小紅書近月更掀起香港「特色打卡點」話題，推介在港人平日較少留意的街道拍照，或是穿著校服打卡等，引起網民熱議。以下分析五一黃金周至今的網上討論，看看港人怎看這股熱潮？

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本文分析5月1日至6月26日的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共379則主帖和約1.4萬則回帖。

結果顯示，在多個推介景點中，麥當勞道最受關注，有內地旅客帶同麥當勞外賣到麥當勞道拍照，以「在麥當勞道吃麥當勞」為主題打卡，其次有小紅書用戶推介穿校服拍照、在旺角快富街許願變富有、舊油麻地警署、在維港模仿李嘉誠動作等「打卡照」，不少是原本不起眼的景點。

小紅書近期有不少帖文提及校服打卡，現時除了本地校服店外，內地淘寶網站亦可買到香港學校校服。網民留言指，「緊係有問題，如果佢真係全套咁著，佢做咗啲咩野都入咗間學校數」、「校服可以隨便買咩」。教育局早前表示，非學校的學生不宜穿上該校校服，令人誤解他們的身份。

而負評佔比最多的景點是山頂盧吉道，網民主要指該位置十分危險，易生意外。

網民對今次打卡熱潮有不同看法，有人認為旅客打卡屬平常事，表示「香港人去旅行都係咁影㗎啦！有咩問題？」、「唔好影太耐阻住條路就得」；也有人指「唔明點解咁都要影」。