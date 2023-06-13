黃鴨｜可愛造型大獲網絡好評　熱到漏氣勁爆笑　這打卡位最熱門

巨型黃色橡皮鴨（Rubber Duck）相隔十年再度訪港，由6月10日起「成雙成對」在維港展出約兩周，除了主要展出位置、添馬公園對出海旁遊人絡繹不絶，全港多個地點有小鴨足迹，包括18個港鐡站設有相關展覽、昂坪360推出特別活動等，令市民十分驚喜。

網絡數據顯示，今次活動大獲好評，不少人大讚橡皮鴨造型可愛，亦有人討論「打卡攻略」，不少人都認同「萌鴨」再訪能為本港增添歡樂。以下即看哪一項活動最多人談論、哪一個打卡地點最多人討論！

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▼6月12日 充氣後的黃鴨重回維港▼



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網絡熱度分析涵蓋5月25日至6月11日，Facebook、Instagram及討論區上與「橡皮鴨二重暢」活動相關的討論帖文，合計約2,160則主帖及約3萬則回帖，其中5月25日橡皮鴨首度現身、於青衣測試充氣時，以及6月1日主辦方正式公布活動詳情時，話題熱度值均見上升，及至6月10日展出首日升至最高位。

黃鴨展出首日發生一段小插曲，其中一隻橡皮鴨因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，需暫時放氣「休息」，事件頓時成為熱話，有網民笑指「香港太熱令黃鴨也中暑」、「變了扁皮鴨」。另外有不少人樂觀地表示「正面點看還有一隻呢」、「一隻也很可愛」等。橡皮鴨經檢查後於6月12日「復出」，令不少網民十分興奮，紛紛表示「恭喜復合」、「黃鴨脫單」、「太熱沖咗個靚涼」。

數據亦顯示，6月初至今有關像皮鴨的網上討論中，「正面」及「中立」內容比例合計超過八成，反映橡皮鴨的確能為市民帶來不少歡樂。

至於橡皮鴨不同相關活動中，哪一項最多人談論？按主題帖文量比較，打卡和派氣球活動等討論最多。地點方面，以維港、推山黃鴨主題纜車的昂坪360、打卡「靚位」添馬公園等最為熱門。