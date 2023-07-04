港學生日均上網5.7小時　長者擁智能手機急增至9成　與1個App有關

統計處早前公布「資訊科技使用情況和普及程度」調查結果，指出本港市民每周平均上網時間由2020年的35.4小時，減少3.2小時至去年的32.2小時，日均約4.6小時；而當中學生每周上網仍然長達40.1小時，日均達5.7小時。不同年齡組別中，15-24歲人士去年上網時間最長，每周平均44小時，日均6.3小時。

疫情3年擁有手機的長者人口急升22.6個百分點至90.7%，相信與需要手機安裝「安心出行」有關。



是次調查於2022年6至9月進行，成功訪問約1萬個住戶。調查另指出，市民每周使用社交網絡時間平均13.9小時，較2020年的14小時稍為減少。學生平均每周使用社交網絡的時間平均長達16.9小時，即每日2.4小時，相當於約42%上網時間用於使用社交網絡。

互聯網普及程度方面，調查顯示，在統計前12個月內曾使用互聯網的10歲及以上人士比率去年達95.6%，家中有連接互聯網的住戶比率升至96.1%。而家中擁有個人電腦的比率由2020年75.3%稍降至2022年75.1%；相反，10歲及以上擁有智能手機人士比率由2020年92.1%升至97.1%。

然而，不同年齡層之間，智能手機滲透率仍有一定差距，15-65歲人士擁有率超過99%，而65歲或以上長者擁有率僅90.7%。不過，長者人口的手機擁有比率已較2020年僅68.1%，急升22.6個百分點，相信與疫情下有需要使用智能手機安裝「安心出行」等有關。