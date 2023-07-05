八大資助課程非本地生佔兩成逾2萬人　7年間增三成　內地生佔75%

統計處早前發表專題文章，指本地八間教資會（UGC）資助大學的資助課程中，非本地生人數由2016/17至2022/23學年間增加31.8%至21,709人，當中內地生人數為16,229人，佔比達74.8%。



本學年（2022/23）教資會資助課程總就學人數達102,542人，當中學士課程學生88,599人，佔比達86.4%。而按照政府政策，副學位課程一般應以自資方式運作，資助副學士課程就學人數近年持續減少，由2016/17學年的5,184人減至2022/23學年的2,442人，降幅超過五成。

文章指，加強國際化及與內地連繫為八大的發展重點之一，教資會於2016/17學年提高資助授課課程的非本地學生人數上限，而研究院課程的資助學額則向來可招收本地及非本地學生，令非本地學生所佔比例由當年的16.5%升至2022/23學年的21.2%。

按原居地分析，資助課程的非本地學生主要來自內地，比例達74.%；內地學生由2016/17學年的12,032人增至2022/23學年的16,229人，增幅達34.9%。

大學不同學科的收生人數分布能反映當期社會需求及政策方向，本學年就學人數最多的學科類別仍然是「工程科和科技科」（18.3%）、「理學科 」 （18.2%） 及 「 商科和管理科 」（17.9%）。

文中提到，政府為應付未來醫療人力需求及確保醫療系統持續發展，近年增加了醫療專業培訓課程的教資會資助學額，令「醫科、牙科和護理科」就學人數7年間由10,792人增至12,949人，升幅接近兩成。