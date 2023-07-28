阿晶遺言控訴遭欺凌　微辣YouTube、IG急跌粉　網民最關心甚麼？

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane） 日前（26日）輕生離世，她生前受抑鬱症困擾，並留下遺言控訴前公司微辣，包括遭成員欺凌、恐嚇等，引起大量網民關注。有網民籲抵制微辣，截至7月28日，微辣YouTube頻道已跌逾3萬名追蹤粉絲，其官方網站亦已關閉，即看網民最新反應。



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事件發生後，微辣不少成員備受網民抨擊，截至7月28日晚上6時，微辣的YouTube及Instagram追蹤人數分別下跌3萬及3.47萬。

以下分析7月26日至28日的網上帖文，包括Facebook、Instagram和討論區，合共376則主帖及1.6萬則回帖，結果顯示欺凌指控，以及阿晶在墮胎後患上抑鬱症的情況被提及次數最多。

至於微辣其他成員，網民對加蔥、六毫子、卡特等人的負評最多，其中，六毫子、卡特和煮詞人（Jacky Lou）的負評佔比最高，而現時已於社交平台刪去微辣聯絡方式的霍哥則負評相較少。

比較各人Instagram，佩男減少近萬人追蹤，其次是加蔥、六毫子、多多等人，由6千至8千不等，至於霍哥則有約千追蹤人次增加。