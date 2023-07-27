西貢鯨魚｜兩周逾1.8萬則帖　鯨魚現螺旋槳傷痕　網民負評增咁多

本港西貢水域七月中旬起出現鯨魚蹤影，吸引大批巿民出海觀鯨，同時環團及政府亦呼籲巿民不要追蹤和騒擾鯨魚。近日有巿民拍攝到鯨魚背部出現螺旋槳造成的傷痕，引起社會關注，即看網民怎看今次事件！



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本月13日數名白沙灣遊艇會帆船教練在西貢水域發現一條鯨魚，並在Facebook發布影片，在網上引起熱議，吸引超過3600人讚好，逾千次轉發，不少巿民留言呼籲巿民和船隻避免接近鯨魚，造成干擾，希望讓牠自行找路回大海。

▼▼7月13日鯨魚蹤影▼▼

不過，有巿民未有響應呼籲，仍參與觀鯨活動，甚至近距離圍觀鯨魚。有網民將疑似觀鯨相片上載至社交平台「小紅書」，目測至少4架船駛近鯨魚。直至周二（25日）有巿民攝到鯨魚背部出現螺旋槳造成的傷痕，引起各界關注。

以下分析由7月13日至26日與鯨魚相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，共782則主帖及1.8萬則回帖。結果顯示網民對西貢鯨魚事件的負評由首周約四成，增加近17個百分點，本周的負評比例超過五成半，正面評論則下跌約6個百分點。

比較統計期內熱度最高的討論區帖文，網民留言，「陰公，𠝹到勁深」、「鯨魚快啲走」、「應該要禁止船遊近」、「外國觀鯨搵到條魚之後唔可以主動去追佢，只可以睇條魚會唔會游埋嚟」、「咁點用回聲定位搵翻條路出海」。

按關注焦點比較，鯨魚的身體傷害最受關注之一，其次觀鯨、船家、保育等範疇，鯨魚所受的精神傷害亦同被提及。