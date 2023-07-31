日本旅客消費榜│港人爆買916億日圓排第5　內地排第3　首位竟是…

日本是港人最熱門旅遊地點之一，日本觀光廳早前公布2023年第2季有逾590萬人次旅客到訪當地，消費貢獻達1兆2,052億日圓（約662.9億港元）。當中香港旅客消費總額達916億日圓（約50億港元），在消費榜上排名第5，估算人均「豪花」逾萬港元！至於「爆買王」是誰？港人遊日時在住宿、購物、餐飲等方面的平均花費又是多少？相當於一般打工仔人工的多少？以下一一話你知！（下文金額如無註明均為港元，按100日圓兌5.5港元匯率換算）



日本觀光廳《2023年4-6月訪日旅客消費動向調査》顯示，按國家或地區排名，上一季台灣旅客消費總額達95.6億元，登上「爆買」榜首；其次是美國（95.3億元），內地則排第三（83.3億元）。至於香港旅客消費達50.4億元，排在第5名，而內地、香港、台灣訪日旅客合計消費達229.4億元。

日本觀光廳早前公布，2023年第2季有逾590萬人次旅客到訪當地，消費貢獻達1兆2,052億日圓（約662.9億港元）。（資料圖片/Getty Images）

人均消費金額比較（僅包括觀光目的旅客），全球第1名是英國旅客，人均花費21,863元；第2名是德國旅客，人均花費20,341元；而內地旅客人均花費19,333元排在全球第3，並且是亞洲各地中最高。而消費總額榜首的台灣，人均消費只有約9,300元，相信這與他們行程日數較少、平均只有5.5天有關。

至於港人遊日每人平均消費10,478元，相當於港人月位中位數（2023年首季為20,000元）的一半水平。不過香港旅客的消費水平，在各地中排名靠後，相信這同樣是與香港旅客平均行程日數只有6.7天有關；按人均每天平均消費1,564元比較，港人屬中上水平。

消費種類方面，港人遊日最大花費是住宿，每趟旅程人均3,341元（佔比31.9%）；其次是購物，人均2,851元（佔比27.2%）；以及餐飲，人均2,772元（佔比26.5%）。