西貢鯨魚｜布氏鯨死亡網民傷心派慘　最嬲這行為　斥應有措施阻止

西貢水域7月中起出現布氏鯨鯨魚蹤影，吸引大批市民出海圍觀。今早（31日）警方接報指於西貢牛尾洲南面海面發現布氏鯨鯨魚屍體，引發網民關注，不少人批評早前出海觀鯨的人有份傷害鯨魚，亦有人怪罪當局未有及時介入阻止觀鯨活動，即看最新網絡焦點，有1件事令最多網民「派嬲」！



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有市民發現疑有鯨魚側身翻肚漂浮在水面。（讀者提供）

警方表示周一（7月31日）早上10時46分接報在西貢牛尾洲南面發現1條鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。有船家向《香港01》提供照片，顯示1條鯨魚疑在近岸位置側身翻肚，而從另1條影片可見，鯨魚懷疑側身翻肚，漂浮在海上靜止不動，更疑有內臟溢出。

以下分析由7月13日至31日（截至下午3時30分）與鯨魚相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，共862則主帖及1.98萬則回帖。其中於今天發現鯨魚屍體後，網民回覆「嬲嬲」及「慘慘」數量飆升。

回顧由7月13日首次有人發布「鯨蹤」之今，一共有2階段討論熱度達高峰，除了今天外，海洋公園於7月25日發稿指，鯨魚背部有螺旋槳造成的傷痕，安全狀況令人擔憂，這則消息亦引發大量討論。

不同主題方面，市民觀鯨行為、干擾鯨魚生活環境均是關注焦點之一。當中「出海」這件事最「吸嬲」。

網民對鯨魚死亡紛紛表示婉惜，嘆指「最後都死咗，好可憐」，亦有人批評指「出海睇鯨魚嘅都有份傷害鯨魚」、「 拒絕同任何去睇鯨魚嘅人做朋友」。網民批評當局未有及時介入，「應該要禁止船遊近」、「外國觀鯨都有規則啦，講明唔可以太接近鯨魚」。