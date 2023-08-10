奧本海默在港完勝Barbie芭比　票房多七成　這角色討論度勁過主角

【芭比海默 / 芭本海默】《奧本海默》（Oppenheimer）及《Barbie芭比》兩部大製作早前同日上映，即成為全球影迷的熱爆話題，更在社交媒體上掀起「芭本海默」熱潮，不少網民創作「Meme圖」或「梗圖」趁熱鬧，更吸引不少人到戲院觀看電影，但原來兩部電影在香港所收票房竟然相差近七成！而比併兩者在本港社交媒體上關注度，誰又更勝一籌呢？

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這兩部風格截然不同的鉅製同時定於7月20日上映，成功吸引大量影迷觀影，其中《Barbie芭比》全球票房成績更為出色，截至8月7日，已累績達10億美元（約78億港元）票房收入。但本港票房情況就比較特別，截至7月30日，《奧本海默》在本港暫已累積逾3,300萬票房，較《芭比Barbie》的1,954萬元，高出近69.5%。

搜尋熱度方面，《奧本海默》再勝一仗；相信有不少觀眾對主角原型奧本海默（Robert Oppenheimer）較為陌生，上網搜尋其生平資料而增加了熱度。奧本海默是美國著名理論物理學家，電影正是取材於他的生平，以及他於第二次世界大戰期間參與研發原子彈的事蹟。

⬇️《奧本海默》（Oppenheimer）劇照⬇️

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《奧本海默》令影迷期盼以久，很大程度是因為這是大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的自編自導作品。分析本港社交媒體數據，路蘭的聲量亦稍勝《芭比Barbie》導演姬達嘉域（Greta Gerwig）。

⬇️《Barbie芭比》劇照⬇️

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比較兩部電影的主要演員，於《奧本海默》飾演反派角色路易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr）聲量最高，其次是芭比飾演者瑪歌羅比（Margot Robbie）以及「真人Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）。飾演奧本海默的施利安梅菲（Cillian Murphy）則排第4。

「芭本海默」成為全球話題，卻也引起過爭議。《Barbie》的X（前稱Twitter）官方帳戶早前轉發一系列「芭本海默」惡搞圖，其中一幅畫上瑪歌羅比、施利安梅菲，並以爆炸面作為背景，該帳戶更留言稱「將會是一個難忘的夏季」。帖文令不少日本人聯想到廣島、長崎原子彈爆炸事件，遭到當地網民批評，引發「炎上」（註：爭議）事件。

本文分析2023年6月20日至8月7日，與上述兩部電影相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，共4,714則主帖及4.1萬則回帖。

