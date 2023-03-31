《殺神John Wick 4》死人創紀錄　荷里活殺手榜有位中國影星排第3

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 4》最近成為影迷焦點，今集延續過往「狂風掃落葉」式殺敵節奏，電影中可謂「死得人多」！有影視統計，今次John Wick殺敵達140人創系列新高；而系列至今累計有439人「犧牲」，奇洛李維斯更因而登上荷里活「殺手榜」！本文盤點荷里活電影「殺手榜」，到底一號「危險人物」是誰？奇洛李維斯排名算前定後呢？有位中國武打影星排第3，位置比史太龍更高，答案以下話你知！



據影視網站Screen Rant統計，奇洛李維斯飾演的尊·韋克（John Wick）於《殺神》系列前三集中，分別已殺敵77人、128人及94人，於最新一集中更以140人創下新紀錄，系列至今累計共439人「犧牲」。

《殺神John Wick 4》「領盒飯」人數至少140人。（《殺神John Wick 4》劇照）

到底John Wick「殺人」速度有多驚人呢？系列第一集中，主角平均每隔1分18秒便「了結」一人，第二集縮短至57秒，第三集回升至1分23秒。到了最新一集中，估計每隔1分13秒便會有人「領盒飯」（註：意指戲分結束）。

市場研究公司Ardent Growth數據顯示，截至2022年底，奇洛李維斯所演角色一共「殺」了387人，排在荷里活「殺手榜」第13位。而《殺神》第四集上映後，「犧牲」人數增至527人，奇洛李維斯排名亦升至第12位。

至於荷里活一號危險人物，就是於漫威系列中飾演神盾局局長費尼克（Nick Fury）的森姆積遜（Samuel Jackson），其於作品中合計「殺」了1,734人，大幅拋離其他演員。

第2位是女星米娜祖華域芝（Milla Jovovich），「殺敵」達1,299人，其代表作包括《第五元素》、《生化危機》等，估計「犧牲者」中亦包括不少喪屍。第3位是內地武打影星李連杰，多達1,734人「命喪」他所演角色的拳頭之下。

比較「殺手榜」上的影星身價，「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）身價估計達8億美元排第1，其次是湯告魯斯（Tom Cruise）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等。