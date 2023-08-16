01問卷調查結果｜市民最想街道設專區辦夜市　掃街消費肯使幾多？

財政司司長陳茂波日前提出要「搞活搞旺」香港夜市，雖然夜市形式尚未有定案，但已引起各界熱烈討論；而為更了解市民心目中的夜市形象，「01研數所」昨日（15日）發布網上問卷，並透過社交平台分享問卷，截至今日（16日）早上10時半收到過千份回應。

初步分析顯示，不少人認為當局可在街道設立夜市專用區，又或者重發小販牌照讓攤販自定地點。此外，不少受訪者都期望能在夜市飲飲食食，而攤位遊戲、表演節目也是重要元素。至於大家願意在夜市花多少錢？會不會去夜市？會多經常去夜市呢？以下即看調查結果！



註：受訪者可隨意選答問卷中任何一條問題，因此問題之間沒有關聯，每條問題的回答人數分別於相關圖表中列出。



1. 如果舉辦夜市，大家會不會去夜市？

首先是夜市有多大吸引力。調查中，僅約兩成人表會去夜市，約36%人表示不會去，而更多人（45%）回答「睇情況」再決定，相信是因為夜市方式、地點等均尚未公布，令多數人對此持觀望態度。

2. 應該在哪開設夜市

對於夜市選址，近五成人認為當局可於街道設立夜市專用區，其次有40.3%人認為政府可考慮重發小販牌照讓攤販自定夜市地點。另有不少受訪者認為當局可善用現有大排檔、小販市集等專用範圍（35%），或利用各區運動場、社區中心等公共地方（25%）。而最少人選擇的是維園、會展等大型活動舉辦地點（20%）。

3. 夜市活動

大家又期望到夜市做甚麼？最多人（35%）回答「飲食」，其次是「攤位遊戲」、「看演出」、「觀賞傳統文化表演」等。最少人選擇「購物」，可見不少市民都認為逛夜市是休閒活動，並非單純消費。

4. 夜市消費預算

既然希望透過夜市促進經濟，一個重要的問題是，市民願意在夜市花多少錢？調查中，近37.7%人預計會花費101元至300元，其次約33%人預計會花費51元至100元，同時有11%人表明無意消費。若果夜市能夠吸引這部分市民出門消費，或能帶來可觀的經濟收益。

5. 多常去夜市

有超過八成受訪者都表示會「去一兩次體驗下」，反映多數市民仍然將行夜市視為單次體驗活動，而非像台灣夜市、新加坡老巴剎般，是當地人日常生活閒逛、外出用膳的好去處，而香港夜市的定位是否也如此，亦值得研究。