非內地旅客人數每日更新｜7月至今106萬人次訪港　達疫前六成水平

疫情之後，港府推出「你好，香港！（Hello Hong Kong）」等大型宣傳活動，向全球展示本港已重返世界舞台，吸引旅客重臨香港，這些活動成效如何？入境數字顯示，暑假開始至今（截至8月21日）約654萬人次旅客訪港，當中超過八成為內地旅客，錄548萬人次。來自其他地區的旅客約有106萬人次，約佔16%。復常進度方面，暑假外地旅客量已達到疫情前逾六成水平。

而根據過往數據，外地旅客訪港旺季通常是冬季的11及12月，因此年底旅客人數是否可回復至以往水平，數字非常關鍵。



（註：文中圖表均每日更新。此外，除特別註明外，本文中旅客數據並不包括內地旅客，內地旅客數據請見另稿）

其中7月錄614,385人次外地旅客訪港，較6月的593,466人次稍升3.5%。與疫情前2018年7月水平比較，今年7月旅客量達到疫情前水平的63%。8月（截至21日）則暫錄至少44.6萬人次外地旅客訪港。

而過往數據顯示，外地旅客訪港旺季通常是冬季的11及12月，例如2018年的11月及12月就分別有約124萬人次及近130萬人次旅客外地訪港，因此今年底旅客數字甚為關鍵。

暑假以來，日均外地旅客量約為20,400人次，少於疫前同期約31,000人次的日均客量。另外，外地旅客入境高峰一般會出現在周五或周六，例如8月4日星期五、8月19日星期六分別都有超過2.6萬人次訪港，不過這個數字與疫前平均水平相比，仍有一段距離。