機場出入境人次每日更新｜7月96萬人次港人出境　日均逾3萬人

疫情之後首個暑假旺季，不少市民都選擇外遊。入境處統計顯示，7月經機場出境的港人達96.6萬人次，日均超過3萬人飛出香港，外遊人潮亦持續至8月，8月1至7日的一周已錄得逾22萬港人經機場出境，即7月至今已超過120萬人次坐飛機出境。同期入境港人116.8萬人次，兩者相減錄得淨出境約5.1萬人次。

註：圖表中數據每日更新



按月份比較，7月港人經機場出境達966,464人次，較6月增加逾16萬人次或20.1%。

為了節省假期，市民多數選擇於周五出發，因此機場每逢周五都會出現離境高峰，其中7月21日高達3.7萬港人出境。不過，這個數字仍然稍低於4月清明節假期時前後，每日逾4萬港人出境人次的紀錄；當時正值開關初期以及取消隔離令後首個長假，市民「報復式」外遊情況明顯。

比較港人經機場出境及入境數字，7月中旬學校開始放暑假，機場連續10多天錄得港人淨出境。而踏入8月後，經機場返港港人增加，首周錄得逾1.2萬淨入境人次。

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