18區疫下人口變化｜灣仔油尖旺流失最多　港島這區勞動人口跌兩成

疫情及移民潮等如何影響18區人口？「01研數所」將18區疫情前2018年及最新資料2022年人口數目作比較，發現有多達10區人口較疫前減少，當中灣仔、油尖旺區分別都有逾10%人口流失，此外中西區及南區流失率亦較高，這些地區均有較多外籍人士居住。至於人口流失對各區年齡分布、勞動力有何影響？哪個地區人口增長最多？以下即看詳細數據。



統計處早前發布2022年18區人口現況專題文章，各區中沙田、觀塘及元朗區人口最多，分別都超過65萬人，各佔全港人口約9%。若將2022年人口數目與疫前2018年比較，18區中只有8區人口增加，當中人口增長率最高的地區包括深水埗（增6.9%）、離島（增5.7%）、北區（增5.1%）等。

比較人數變化，油尖旺5年間減少39,700人最多，其次是東區減少33,600人，另外葵青、灣仔、中西區、南區分別都減少逾2萬人。值得留意的是，人口數目變化亦涉及自然變動、內部遷移等，此外2022年人口數字並未能反映本港於疫情後復常情況。

在人口老化大趨勢下，各區65歲或以上長者人口均見增加，其中深水埗、東區及屯門內長者人數5年間分別都增長超過三成。而現時18區中有12區的長者比例均超過20%、即區內每5個人中便有1名長者。

各區人口年齡中位數當然亦見增長，當中黃大仙、東區、南區均已步入「5字頭」，而觀塘、灣仔、葵青等亦正在「奔5」。

人口遷移及老化會直接影響勞動人數，各區之中灣仔區流失逾23%勞動人口最傷，相當於區內少了五分之一勞動人口，而油尖旺、南區、中西區等流失率亦超過10%（註：不包括外籍家庭傭工）。