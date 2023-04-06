18區收入｜港島富人區家庭月入勁跌！　即睇你家庭收入高定低

統計處最新18區收入排名出爐！2022年全港住戶每月收入中位數28,300元，按年升800元或2.9%。港島「富人區」家庭在疫情下收入下跌，但中西區仍是最「富貴」地區，住戶收入中位數達42,300元，其次是灣仔（41,800元）及西貢（40,000元）。

觀塘是唯一收入水平按年下跌的地區，住戶收入中位數減100元至22,100元，取代深水埗成收入最低地區。即看每區家庭收入中位數最新數字，就知道你的家庭收入算高定低！



🔽🔽2022年18區住戶收入中位數排名（由高至低）🔽🔽



+ 13

據統計處《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》，西貢住戶收入中位數（下稱「收入中位數」）近年升勢強勁，2022年更「疫市」按年急增2,800元，並首度躋身「4萬元俱樂部」，相信升勢主要由近年區內將軍澳等地多個新樓盤入伙帶動。

至於去年收入中位數達「3字頭」的地區就包括：南區（34,200元）、荃灣（32,300元）、東區（31,500元）、大埔（30,200元）及九龍城（30,000元）。

低收入地區方面，深水埗收入中位數按年升800元至22,800元，排於收入榜倒數第2位，葵青就以24,300元的中位數，排於倒數第3位。

疫情下地區之間的貧富差距稍見縮窄。比較近年18區最高及最低收入中位數的比率，疫情前2019年兩者比率曾高達1.93，疫情爆發首年即跌至1.87，至2022年稍升為1.91，但仍較疫前為低。

差距收窄原因之一，是原為全港「首富」地區的灣仔，收入中位數於疫情期間大跌。翻查資料，該區2019年收入中位數高達44,500元，疫情之下大跌2,700元至2022年的41,800元，淨下跌值超過深水埗及觀塘等低收入區域。

18區之中，2022年僅6區內的收入中位數較疫前增加，包括有中西區、南區、西貢、元朗、屯門及離島。至於收入中位數下跌最多的是東區，由疫前34,900元跌至2022年的31,500元，減少3,400元。