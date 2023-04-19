18區男少女多│港島這區單身人口逾三成稱冠　即睇哪區男女最失衡

本港人口下跌，男女比例持續失衡，政府統計處最新數據顯示，每千名女性計有911名男性，較去年稍增1人。到底哪區男女人口比例最失衡？各年齡層的男女比例與單身比例有否關聯？港島有一的單身人口，即從未結婚的百分比為全港最高，數字超過三成！即看18區男女人口現況！



政府統計處發表《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》，撇除外傭，現時男女性別比率為911，即每千名女性計有911名男性，較去年稍升1人。

18區的男女比例大不同，其中港島普遍的男女比例較失衡，在灣仔區，每千名女性才有約849名男性，相距為全港最大，其次是中西區和東區，以及九龍城區。至於男女比例最接近的是元朗區，性別比率為949。

各年齡層方面，整體上35歲至54歲的男女比例失衡較明顯，相較之下，0至24歲的女多男少問題較輕微，甚至出現男多女少的情況。

比較18區，中西區25至34歲的男女比例相差最遠，每千名女性僅有674名男性。其次是灣仔區，同樣25至34歲男女比率為696，以及北區45至54歲人士，每千名女性僅有675名男性。

再比較18區的單身比率，港島的單身人口佔比較高，中西區從未結婚的百分比為全港最高，達32.3%，而數字亦顯示，中西區25至34歲的男女比例相差最遠，每千名女性僅有674名男性；另35至44歲的男女比例亦相差接近兩成，每千名女性僅有811名男性，顯示該區適婚年齡的男女比例失衡較嚴重。而單身比率較高的其他區域依次是黃大仙、離島、葵青區等地區，均達30%。