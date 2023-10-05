杭州亞運｜何詩蓓、張家朗網上熱度最高　電競關注度超田徑乒乓球

杭州亞運即將於10月8日完結，今屆香港派出歷年最大規模代表團參賽，出戰41個運動項目。截至10月4日，港隊共奪得7面金牌、15面銀牌及28面銅牌，在亞運獎牌榜排行第十。香港巿民關注賽事直播，亞運開幕至今一個多星期，到底哪個項目最受關注？哪位運動員的網上熱度最高？即看今屆亞運網上焦點！



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張家朗在金牌戰對中國劍手陳海威，張家朗此後令人震驚地連取12分，直接鎖定15：2勝局，奪得個人首面亞運會金牌。（楊宇翹攝）

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本文分析香港網民在第19屆亞運期間（9月23日至10月4日）的網上熱度，來自Facebook、Instagram及討論區，提及「亞運」或「亞洲運動會」的帖文，合共10萬則主帖及約19.8萬則回帖。



今屆亞運港隊派出681名運動員，參與41個體育項目，為歷年規模最大。在眾多運動項目中，在東京奧運取得佳績的游泳港隊最受關注，熱度最高。其次網民亦關注足球、劍擊、武術及賽艇的表現。而首次被列為正式項目的電競亦榜上有名，熱度值排第六。

杭州亞運．電競︱《夢三國2》決賽，香港對中國。（袁志浩攝）

運動員方面，同樣是港隊女飛魚何詩蓓及「劍神」張家朗相關的帖文熱度最高，其次是游泳選手歐鎧淳、劍擊（重劍）代表江旻憓、劍擊（花劍）代表蔡俊彥等人，他們今次均取得不同獎牌。

何詩蓓50米自由泳再添一銀，賽後笑得很開心。（林藹怡攝）

網民討論羽毛球港隊李卓耀於對戰中國隊石卓奇賽事的帖文熱度最高。（資料圖片／趙子晉攝）

討論區上，網民每日熱議直播賽事，熱度最高的帖文要數10月3日的羽毛球男子單打32強賽事，港隊代表李卓耀對戰中國隊代表石卓奇，最終以局數1：2出局，網民大感可惜。

整個杭州亞運期間，10月1日至3日的熱度最高，相信與國慶假期較多巿民關注亞運比賽有關。其中，10月2日的網上熱度最高，當日港隊添3面銅牌，包括俞雅欣奪得女子跳遠銅牌，為香港歷來首面亞運田徑跳項獎牌。