杭州亞運｜何詩蓓、張家朗網上熱度最高 電競關注度超田徑乒乓球
撰文：林奧莉
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杭州亞運即將於10月8日完結，今屆香港派出歷年最大規模代表團參賽，出戰41個運動項目。截至10月4日，港隊共奪得7面金牌、15面銀牌及28面銅牌，在亞運獎牌榜排行第十。香港巿民關注賽事直播，亞運開幕至今一個多星期，到底哪個項目最受關注？哪位運動員的網上熱度最高？即看今屆亞運網上焦點！
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本文分析香港網民在第19屆亞運期間（9月23日至10月4日）的網上熱度，來自Facebook、Instagram及討論區，提及「亞運」或「亞洲運動會」的帖文，合共10萬則主帖及約19.8萬則回帖。
今屆亞運港隊派出681名運動員，參與41個體育項目，為歷年規模最大。在眾多運動項目中，在東京奧運取得佳績的游泳港隊最受關注，熱度最高。其次網民亦關注足球、劍擊、武術及賽艇的表現。而首次被列為正式項目的電競亦榜上有名，熱度值排第六。
運動員方面，同樣是港隊女飛魚何詩蓓及「劍神」張家朗相關的帖文熱度最高，其次是游泳選手歐鎧淳、劍擊（重劍）代表江旻憓、劍擊（花劍）代表蔡俊彥等人，他們今次均取得不同獎牌。
討論區上，網民每日熱議直播賽事，熱度最高的帖文要數10月3日的羽毛球男子單打32強賽事，港隊代表李卓耀對戰中國隊代表石卓奇，最終以局數1：2出局，網民大感可惜。
整個杭州亞運期間，10月1日至3日的熱度最高，相信與國慶假期較多巿民關注亞運比賽有關。其中，10月2日的網上熱度最高，當日港隊添3面銅牌，包括俞雅欣奪得女子跳遠銅牌，為香港歷來首面亞運田徑跳項獎牌。