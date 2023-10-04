流感高峰期｜私家醫生流感樣病例求診率10年新高　一文看最新數字

近日一名5歲女童感染甲型流感後出現併發症死亡，事件引起巿民關注。根據衞生防護中心最新監測數據，近日流感求診率急升，9月17日至23日私家醫生流感樣病例求診率達88.4%，為近10年高峰。普通科診所求診率亦達10.1%，為2019年至今新高。



新一季季節性流感「疫苗資助計劃」於9月28日展開，政府防疫注射計劃，以及院舍和學校的外展接種服務亦將於10月5日開始。醫務衞生局局長盧寵茂在記者會表示，流感活躍程度有上升，預計即將來臨的冬季或會有新一輪感染高峰出現，即看最新流感數字！



護中心8月24日宣布，本港已踏入夏季流感季節，單計9月份起，總共錄得123宗學校爆發流感個案，包括幼稚園、幼兒中心、小學和中學，而安老及殘疾人士院舍亦錄得24宗個案。

流感可引致嚴重疾病，甚至死亡，2015年冬季流感高峰期則曾錄得逾500人死亡。回顧近年，在新冠肺炎的影響下，上一次流感季節為2020年冬季流感，錄得113人死亡，至於今年初冬季流感則錄得172人死亡。

政府現透過「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」資助高危群組接種流感疫苗，包括兒童和長者，2022/23年度更擴展至中學生或18歲以下香港居民。

根據2022/23年度接種數字，50歲或以上的接種率明顯上升，其中65歲或以上接種率達48.3%。至於6歲至未滿12歲的接種則有所下跌，較上一年度減約5個百分點。