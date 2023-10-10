人工智能│ChatGPT、EPIK - AI 修圖App爆紅　Poe四成收入來自香港

【ChatGPT／AI修圖／Poe】人工智能（AI）急速發展，各行各業都研究如何應用人工智能技術，包括今年備受關注的聊天機械人ChatGPT和生成式圖片工具，都逐漸成為不少人的常用工具。而近日照片編輯工具「EPIK - AI 編輯照片」應用程式更是爆紅，用戶可生成復古風格個人照，藝人和KOL的參與亦掀起熱潮，應用程式下載量一度急升至香港排行榜首位！

應用人工智能技術的手機軟件愈來愈多，到底現時港人有多常使用這些工具？ .



「EPIK」AI照片編輯應用程式人氣急升

最近本港掀起一股復古照熱潮，韓國軟件開發公司SNOW旗下的照片編輯工具「EPIK - AI 編輯照片」應用程式大受歡迎，用戶上載個人照，透過人工智能技術，可生成特色風格照。香港藝人和KOL亦仿效製作自己的「90年代畢業照」，該應用程式下載量一周內於本港急升400多位，在10月2日於免費應用程式榜總排行第一。

▼ EPIK人氣急升，香港藝人及KOL分享AI生成照 ▼

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多個人工智能應用程式出現 Poe最受歡迎

隨著ChatGPT推出，大眾對人工智能關注度急升，人工智能相關的軟件湧現。根據應用程式統計網站AppMagic紀錄，現時Google Play或iOS App Store中，最多人下載的是用作ChatGPT應用程式的「Poe」，排行應用程式榜第35位。

香港用戶可透過「Poe」應用程式使用ChatGPT。（Google Play商店截圖）

至於其他大多是同類型聊天機器人，以及不同圖片和影片編輯軟件，另外亦有教育用途的工具，編寫通告、生字卡等，下載量前10個應用程式排行100至800位不等。

港人成Poe應用程式最大用戶 四成收入來自香港

ChatGPT未支援香港地區，香港用戶需要透過虛擬私人網路（VPN）或「Poe」應用程式使用ChatGPT，「Poe」至今下載量達100萬次。以全球用戶計算，「Poe」約25%用家屬香港地區。同時，由於透過「Poe」使用OpenAI GPT-4設每4小時1條問題的限制，用戶需付費增加使用限額，Poe由推出至今有約42%收入來自香港，可見不少港人不介意付費使用。

近日，OpenAI正式宣布推出ChatGPT應用程式，但暫時先在美國上架，未公布何時開放其他地區使用。

ChatGPT推出官方應用程式，現時開放美國地區使用。（Google Play商店截圖）

隨着人工智能應用日趨普及，有人享受善用工具帶來的方便，亦有人感擔憂，例如生成作品版權爭議、過份依賴科技、淘汰人力等。但無可否認是，現時企業相續引入生成式人工智能工具，本港多間大學亦接受ChatGPT應用，並設相關使用指引。

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