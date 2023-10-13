全球自然災害死亡人數急增　首9個月錄279災　損失總達900億美元

繼颱風蘇拉、海葵及世紀黑雨襲港後，周一（10月9日）天文台再因應颱風小犬發出最高九號烈風或暴風風力增強信號，以及黑色暴雨警告，天文台總部半日雨量更打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。

氣候變化帶來不少影響，除了香港外，近年全球亦面對極端天氣事件，今年首9個月錄得279宗自然災害事件，死亡人數達6萬，損失金額總達938億美元。即看全球自然災害情況最新數字！



根據國際災害資料庫統計，全球自然災害數目連續四年錄得超過400宗事件，2019年至2022年共錄得1685宗，較2015年至2018年增加約17%。至於今年首9個月，則錄得239宗，佔去年全年總數逾一半。

人類活動影響氣候變化，全球面臨極端天氣及自然災害，今年首9個月自然災害中，水災及極端天氣佔比最多，分別錄102及72宗。其次是旱災、地震、山泥傾瀉、山火等。至於去年，全年極端氣溫情況按年增最多。

自然災害為地球帶來人命傷亡和財物損失，2022年至今因自然災害死亡人數急增，2022年共錄得7.6萬人死亡，較上一年度多七倍，主要由夏季的歐洲熱浪造成，極端天氣下死亡人數達6.1萬。

而今年首九個月全球已錄得6.2萬人死於天災，佔2022年全年約80%，其中約5萬人死於土耳其地震。而整體全球天災受影響人數達5300萬。

按國家比較，去年歐洲熱浪下錄得逾6萬人死亡，包括意大利、西班牙、德國等地。而今年的自然災害死亡則主要源於土耳其和敍利亞地震，分別錄5萬和4500人死亡。

財物損失方面，今年首9個月因自然災害的金錢損失總達938億美元，相等於7335億港元，佔去年全年約42%。