颱風小犬│突掛9號邊區最大風？黑雨下柴灣續水浸　黃大仙情況是…

【颱風／小犬／黑雨／9號風球／8號風球／紅雨】颱風小犬吹襲本港，天文台一度發出9號風球信號（九號烈風或暴風風力增強信號），其後於晚上11時50分改發8號風球，並維持至今日上午11時40分。而受小犬外圍雨帶影響，多區大雨持續，現時紅色暴雨警告信號仍然生效。到底小犬襲港期間，哪區最大風、最大雨呢？



天文台於昨晚（8日）7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，由於預告與實際生效時間僅相隔約15分鐘，令不少市民大失預算。而翻查天文台紀錄，當時（昨晚7時）平均風速最高的氣象站包括大老山（100公里/小時）、橫瀾島（93公里/小時）。

▼颱風期間大圍站大批乘客滯留▼



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小犬現時逐漸遠離，但相關外圍雨帶將持續影響本港，多個水浸重災區均嚴陣以待，包括在世紀黑雨期間遭全層淹沒的黃大仙中心，早前已架設防洪板及沙包。港島方面，同為重災區的柴灣環翠商場，亦早已放置防洪板及沙包，並預早準備水泵。小犬影響期間，環翠商場地下停車場再次出現水浸情況，商場管理處及後啟用電水泵抽水。

▼10月9日 柴灣環翠邨停車場再次水浸▼



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10月9日0時至4時30分累計雨量。（天文台）

天文台紀錄顯示，東區於今日（9日）凌晨2時曾錄得最高80毫米雨量，而黃大仙亦於凌晨2時錄得最高78毫米雨量。另外中西區及離島區就於今晨5時分別錄得最高84及88毫米雨量。

▼10月8日 市民遊客海旁感受9號風球威力▼

