公共交通補貼特別措施或結束│月均200萬人受惠　累計撥款多少？

為紓緩市民的交通費負擔，政府在2019年推出公共交通費用補貼計劃，並在疫情期間放寬措施，現時巿民每月公共交通費用超過200元，就可以獲得三分之一作為補貼，補貼上限500元。特別措施將於本月底完結，近日有評論指政府再延長計劃的機會不大，以下數張圖一一看清補貼計劃，到底計劃至今撥款和受惠人數有多少？



計劃推行初期，津貼門檻和補貼上限同為400元，補貼比率亦為四分之一，其後在疫情期間數度放寬措施。今年8月，整體補貼金額達最高單月4億元。

政府2019年起推行「公共交通費用補貼計劃」，按比例補貼巿民交通開支。（資料圖片／歐嘉樂攝）

由2019年至今，平均每月受惠人數為200萬人。隨著香港今年踏入復常，3月1日起，政府撤銷所有強制佩戴口罩，該月的交通補貼受惠人數增至333萬人，今年7月至8月亦各錄得334萬人領補貼。

而最少人領取補貼的時期則是去年初，2021年底本港爆發第五波疫情，2022年初首四個月的領取交通補貼的人數急跌，2月和3月更分別跌至79和81萬人，相信與該時期新冠肺炎肆虐，巿民減少外出有關。

計劃推行至今4年多，整體撥款方面，由2018/19至2022/23財政年度，累積補貼撥款達106億元，較預算少約43億元。而今年首8個月的補貼撥款則達27.8億元，佔2023/24財政年度約67%。截至今年8月累計補貼撥款為134億元。

「公共交通費用補貼計劃」臨時特別措施將於本月底完結，近日有消息指政府或無意延長特別措施，以縮減政府開支，到底現時政府的財政狀況如何？

根據政府最新公告，截至今年8月31日，政府財政儲備尚餘6986億元，相等約12個月政府開支，較去年同期少約9%，亦為近十年新低。

除了公共交通補貼外，政府一直為長者及殘疾人士提供交通資助，2022年2月起，政府將「2元優惠計劃」合資格年齡下調至60歲。最新一份財政預算指出，2022/23年度長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃修訂預算為約33.7億元，較公共交通補貼計劃稍多約2億元，受惠人次達218萬。