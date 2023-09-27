貧窮懸殊！最窮家庭月入較疫前跌逾三成　即睇你家庭收入算高定低

【香港貧窮情況報告／貧窮線／貧富懸殊】樂施會早前發布《香港貧窮狀況報告2023》，利用政府統計處數據推算出，今年第一季度香港整體貧窮率達20%，超過136萬人處於貧窮狀態。首季本港最貧窮10%家庭月入中位數僅2,300元，較疫情前（2019年）約3,500元大跌1,200元；而最富裕10%家庭月入中位數則達132,600元，較疫前增加12,600元，兩者差距達57.7倍，顯示疫情後貧富懸殊加劇。報告還指出，今年首季有近21萬人在職貧窮，以下即看貧富住戶收入變化、不同行業貧窮情況，而你的家庭收入又算高定低呢？



🔽先看不同家庭人數貧窮線月入水平🔽



報告將全港住戶按收入低至高分為十等分比較，發現今年首季最貧窮10%住戶的家庭月入中位數只有2,300元，較疫情前（2019年）約3,500元大跌34.3%。相反，最富裕的10%住戶家庭月入中位數達132,600元，較2019年的12萬元上升逾一成，而且住戶越富有，收入升幅就越高。整體而言，全港家庭月入中位數為29,500元，較疫情前只微升500元或1.7%。

樂施會推算，今年第一季度的香港整體貧窮率達20%，超過136萬人處於貧窮狀態。（資料圖片）

報告推算，2023年第一季本港整體貧窮率達20%，相當於約136.4萬人處於貧窮狀態。當中，有從事經濟活動人口，貧窮率跌至7.5%，約25.7萬人可歸類為貧窮人士。

數據顯示，本港首季約329.7萬的就業人口中，有6.4%（約21萬人）即使在就業，仍處於貧窮狀態。比較不同行業，「零售、住宿和餐飲服務」在職貧窮比例高達10.7%，相當於行業中每10人便有1人處於在職貧窮狀態，而在職貧窮比率較高的行業還包括建造業及製造業。

至於非經濟活躍貧窮人口亦大幅上升至超過110萬人，較2019年增加10.6%，貧窮率達32.4%，明顯高於整體貧窮率20%，他們當中近半（51.5萬）是65歲或以上長者。